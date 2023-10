CINEMA, CURIOSITÀ Michael Caine lascia il cinema Non nuovo a dichiarazioni in cui anticipava il suo desiderio di pensione questa volta sembra sia una realtà

Michael Caine lascia il cinema.

Alla fine è successo davvero, Michael Caine ha confermato di aver dato addio al mestiere di attore, nella giornata di sabato scorso, dopo aver dichiarato un mese fa di essere "più o meno andato in pensione".

90 anni, di cui 66 passati recitando, il due volte premio Oscar ha detto alla Bbc che stavolta è la volta buona. Caine aveva già in passato annunciato piani per la pensione e che The Great Escaper sarebbe stato il suo ultimo film.

L'annuncio di sabato arriva però a poche settimane da quando l'attore aveva detto al Guardian che pensava di recitare nel ruolo di Charles Darwin in una produzione in programma nel 2024.

L'artista durante l'intervista ha dichiarato: ”Non sarò piu' protagonista. Così mi sono detto: Meglio lasciare adesso. Ho 90 anni. La mia preoccupazione è di arrivare vivo all'ora di pranzo".

