Mika torna con il nuovo singolo Ice Cream

Torna Michael Holbrook Penniman Jr.... Chi? direte voi...Stiamo parlando di Mika che canta Ice Cream, il suo nuovo singolo. Ice Cream sarà la canzone di traino estratta dal suo nuovo album che uscirà il 4 ottobre, intitolato proprio My Name Is Michael Holbrook e scritto in due anni di lavoro tra Miami, Londra e la campagna toscana.

Poi in autunno, precisamente a Novembre, Mika porterà le nuove canzoni in tour: il Revelation Tour comincierà a Londra il 10 Novembre, per proseguire in Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo. Il tour italiano avrà ben 12 tappe nelle grandi arene a partire dal 24 Novembre a Torino - Pala Alpitour.