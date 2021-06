ATTUALITÀ Mike Bird ricoverato in gravi condizioni per emorragia celebrale Sono ore di apprensione per il giovane cantante

Michele Merlo, conosciuto anche come Mike Bird, già concorrente di "X Factor" e "Amici" di Maria De Filippi è ricoverato in gravi condizioni a causa di un' emorragia cerebrale.

Al momento sappiamo che le sue condizioni rimangono preoccupanti secondo quanto si apprende da una nota diffusa dai consulenti della famiglia: "Michele è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa".

Sono dunque ore di apprensione per il cantante 28enne conosciuto per aver partecipato alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando in semifinale nella squadra bianca capitanata da Morgan. Nel 2017 è stato, inoltre, l’anno del suo debutto discografico in lingua inglese "Cinemaboy", mentre a gennaio 2020 ha invece pubblicato il suo primo album in italiano "Cuori stupidi".

Sono tantissimi i messaggi d'affetto che arrivano in rete, ai quali ci uniamo con la speranza che la situazione possa migliorare.

