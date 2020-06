ATTUALITÀ Mike Tyson torna a combattere a 54 anni Guarda il video dell'allenamento!

Mike Tyson torna a combattere a 54 anni.

Lo aveva annunciato qualche mese fà: Mike Tyson, all'età di 54 anni decide di ritornare sul ring per dei match di beneficenza. A giudicare dal video dell'allenamento sembra essere in splendida forma!

Non è tutto perchè le novità non riguardano solo la boxe, ma in cantiere c'è anche un biopic sulla sua vita. A mettersi nei suoi guantoni, vedremo Jamie Foxx che proprio in questi giorni ha postato un video su Instagram che ci mostra il suo corpo completamente trasformato proprio per interpretare il campione.

Ecco le sue parole: "È iniziata la trasformazione per ‘Finding Mike’ (titolo del biopic ndr.). Non è un segreto che io abbia inseguito il biopic su Mike Tyson per molto tempo… Finalmente le cose si sono sistemate. Qualche mese fa ho iniziato il viaggio e il primo ma più grande impegno è stato trasformare il mio corpo. Ho seguito un allenamento di salti, trazioni e flessioni. Siamo partiti abbastanza bene. C’è ancora molta strada da fare, ma se Dio vuole… Queste sono le prime foto del processo, come ho detto c’è ancora molta strada da fare ma sono pronto! TYSON"

Guarda qui il video dell'allenamento di Mike Tyson





Fonte video: Corriere.it

Guarda la trasformazione di Jamie Foxx

Un post condiviso da Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) in data: 19 Giu 2020 alle ore 4:00 PDT

