CURIOSITÀ Mila e Shiro buon compleanno 38 anni fa l'esordio della serie di cartoon tratto da un manga scritto e illustrato da Jun Makimura e Shizuo Koizumi.

Mila e Shiro buon compleanno.

Una ricorrenza per una coppia di personaggi che hanno accompagnato i pomeriggi davanti alla tv. 38 anni fa faceva il suo esordio “Mila e Shiro – Due cuori nella pallavolo” trasmesso per la prima volta su Italia 1 conquistando i cuori di moltissimi bambini.

Era il 25 febbraio 1986, una data da ricordare visto il clamoroso successo ottenuto dall’anime giapponese, tratto da un manga scritto e illustrato da Jun Makimura e Shizuo Koizumi.

Il cartone era all’interno di “Bim Bum Bam” e come tutti ricorderanno, era incentrato sulla pallavolo e sulle avventure di Mila Hazuki, ragazza di campagna che decise di trasferirsi in città per frequentare le scuole medie.

E fu proprio qui che venne in contatto con l’amatissimo sport della pallavolo, tanto da diventare la campionessa che tutti hanno sconsideratamente amato e spesso imitato.



