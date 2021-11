MUSICA "Milano non esiste" nel singolo di Ermal Meta La voglia di una pausa...

"Milano non esiste" nel singolo di Ermal Meta.

A partire da venerdì 26 novembre "Milano non esiste": esce il nuovo singolo di Ermal Meta scritto in breve tempo, come racconta il cantautore. Questa urgenza nella pubblicazione nasce dal desiderio di condividere il brano immediatamente con i suoi fan insieme alla volontà di non lasciare che la polvere del tempo la intaccasse.

Siamo abituati a vivere con frenesia e nonostante l'iper connessione accade spesso di sentirsi soli. Così nasce quella voglia di mettersi in pausa per dedicarsi alle persone e alle cose più importanti. Una città come Milano può scomparire lasciando spazio a due persone, una sorta di sogno che Ermal vive mentre scrive il brano...

[Banner_Google_ADS]



“Milano non esiste parla della frenesia e della velocità con cui ci troviamo a relazionarci ogni giorno all’interno delle nostre vite, a volte sentendoci soli. Racconta la voglia di mettersi in pausa ogni tanto e di guardarsi intorno scegliendo di dedicare la nostra attenzione soltanto a quelle poche cose che riteniamo davvero importanti. Una città può scomparire e in mezzo ad essa possono rimanere due persone. È un sogno, è una scelta. È come mi sono sentito scrivendola”





Un post condiviso da Ermal Meta (@ermalmetamusic)

I più letti della settimana: