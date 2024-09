mille vestiti in 100 anni

Si chiama Lillian Weber è una generosa donna dell’Iowa, è scomparsa poco prima di festeggiare il suo 101° compleanno, lasciando dietro di sé una straordinaria eredità di amore e altruismo.

Famosa per il suo impegno incondizionato verso i bambini bisognosi, come raccontato da GreenMe, Lillian aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita alla creazione di abiti per l’organizzazione benefica “Little Dresses for Africa” che si occupa di distribuire vestiti a bambini bisognosi nell’Africa e in altre parti del mondo.

La sua missione era chiara: cucire 1.000 vestiti prima di compiere 100 anni, un obiettivo che ha superato di gran lunga, arrivando a realizzare ben 1.234 abiti.

La signora Weber, che aveva imparato a cucire più di novanta anni prima, ha scoperto “Little Dresses for Africa” nel 2011 e ha immediatamente sentito il desiderio di contribuire.

Ogni giorno, si dedicava alla creazione di un vestito, personalizzando ogni pezzo con dettagli unici per far sentire ogni bambina speciale e amata.

Questo gesto semplice ma significativo era il modo in cui Lillian si sentiva connessa a coloro che non avrebbe mai incontrato, dimostrando così che anche un piccolo atto può avere un grande impatto.