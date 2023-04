NEW PLAY Million Times con Alex Gaudino Tre dj producer d'eccezione per la prima volta insieme con un singolo pop dance dal titolo "My Time"

Million Times con Alex Gaudino.

L’amore ai tempi degli appuntamenti on line, questo il tema del singolo prodotto da Million Times, duo finlandese di dj producer agli esordi, con Alex Gaudino, dj producer a sua volta, ma fra i più noti al mondo.

Uno dei pochi italiani a poter vantare 3 singoli da Top Ten nel Regno Unito, Gaudino ha collezionato milioni di stream e visualizzazioni fra Spotify, Apple Music e YouTube, sarà forse per questo che i Million Times l’hanno scelto per questo loro lancio.

Il duo di Helsinki è composto da Tuomo, un produttore musicale laureato con diverse altre esperienze nell’industria musicale alle spalle e Ville, cantante di questo singolo, ma anche polistrumentista e sound designer. Insomma, un’ accoppiata di tutto rispetto.

A fare da connettore, Giacomo Maiolini, fondatore e CEO di Time Records.

Il brano pop dance si intitola "My Time" ed è di quelli che non fanno fatica a rimanere nella testa. Pronti per ballare?









