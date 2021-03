MUSICA Miriam Makeba la regina del Pata Pata Nota anche con lo pseudonimo di Mama Africa, si impose per il suo impegno politico contro il regime dell'apartheid

Miriam Makeba nasce a Johannesburg, 4 marzo 1932, era una cantante sudafricana di jazz e world music, divenne famosa anche per il suo impegno contro il regime dell'apartheid e per essere stata delegata alle Nazioni Unite. Ma sicuramente in pochi sanno il suo nome per esteso che era: Zenzile Makeba Qgwashu Nguvama Yiketheli Nxgowa Bantana Balomzi Xa Ufnu Ubajabulisa Ubaphekeli Mbiza Yotshwala Sithi Xa Saku Qgiba Ukutja Sithathe Izitsha Sizi Khabe Singama Lawu Singama Qgwashu Singama Nqamla Nqgithi.

Nell'estate del 1967 diventò la regina grazie ad una canzone irresistibile, “Pata Pata”, che tradotto dalla lingua Xhosa, suona come "Tocca Tocca". Il Covid-19 potrebbe averla fatta tornare di moda. La ragione sta nel suo significato, nella parlata nguni dalla popolazione del Sud Africa ed è un inno a abbracciare, stringere, toccare. In tempi di Coronavirus il brano è stato mixato e parzialmente riscritto dall’artista del Benin Angelique Kidjo, diventando “No Pata Pata”, ossia, non toccatevi, tenetevi a distanza. La canzone così riveduta e corretta, è stata trasmessa dalle stazioni radio di tutti i Paesi africani, nel modo più semplice e orecchiabile possibile il concetto del distanziamento sociale.



