Mistery Cinema

Per anni siamo entrati in sala già sapendo quasi ogni cosa: trailer, cast, recensioni e persino spoiler sul finale. Il Mystery Cinema fa l’opposto.

Ti vende un posto, non una trama. Ti chiede di sederti, spegnere il bisogno di controllare e lasciare che sia il film a venirti incontro, senza filtri. È questo che rende il format così magnetico: non comprare soltanto una proiezione, ma una sorpresa vera senza sapere che genere sarà o se ci saranno i nostri attori preferiti.

Tutto è iniziato all’estero con le formule più note che parlano inglese. ODEON presenta il suo Screen Unseen come una proiezione di film pre-release molto attesi, con un dettaglio decisivo: il pubblico non sa quale titolo vedrà fino all’inizio.

AMC, negli Stati Uniti, spinge sulla stessa idea promettendo un film “mai visto prima” a prezzo ridotto e comunicando in anticipo soltanto il rating. Il resto resta nascosto fino allo showtime.

Tutto è iniziato all’estero con le formule più note che parlano inglese. ODEON presenta il suo Screen Unseen come una proiezione di film pre-release molto attesi, con un dettaglio decisivo: il pubblico non sa quale titolo vedrà fino all’inizio.

AMC, negli Stati Uniti, spinge sulla stessa idea promettendo un film “mai visto prima” a prezzo ridotto e comunicando in anticipo soltanto il rating. Il resto resta nascosto fino allo showtime.

La forza del format non sta solo nel mistero. Sta nella liberazione dalle gerarchie che governano ormai ogni scelta culturale: il voto online, l’hype, il pregiudizio sul regista, il sospetto verso un genere.

In una serata del genere non scegli il titolo che conferma i tuoi gusti: accetti di essere spostato altrove. E così il cinema torna a essere quello che dovrebbe sempre essere: un’esperienza collettiva, piena di attesa, piccoli rischi e reazioni condivise in tempo reale.

E ora anche l’Italia vuole provare questa esperienza. A portare il format nel nostro paese è Circuito Cinema con gli eventi Mystery Film: anteprima esclusiva, nessun titolo, nessuna trama, solo sorpresa.

Sul sito ufficiale si legge come sarà un appuntamento fisso, ogni primo lunedì del mese alle 21, vissuto come un vero “appuntamento al buio”.







