MUSICA Mobrici: il nuovo singolo si intitola "TVB" Un brano ironico-romantico...

Mobrici: il nuovo singolo si intitola "TVB".

"TVB" è un brano ironico-romantico del cantautore milanese Matteo Mobrici, in arte Mobrici, ex frontman della band italiana Canova scioltasi nel 2020. Si tratta dunque di un nuovo percorso che mette maggiormente in risalto il suo essere da sempre uno spirito libero, romantico e autoironico.

Si tratta del secondo singolo in questa nuova fase della sua carriera ed è proprio il cantante a parlarci del significato: “C’è questa frase semplice che nella vita ho sempre fatto molta fatica a dire, riconoscere, e anche ricevere. Adesso è in una canzone, è sincera, è necessaria: ti voglio bene.”

All'ascolto arriva immediatamente al cuore, in maniera cruda quanto romantica e ben descrive sensazioni in cui ognuno può immedesimarsi.

MOBRICI - TVB

I più letti della settimana: