MODA Moda: Cosa copiare a Lupin Per Omar Sy ,saper scegliere con cura abiti e accessori, ma non basta ci vuole altro

Moda: Cosa copiare a Lupin.

Parafrasando un celebre tormentone dal film "Amici Miei", cosa è l'eleganza? E' stile, classe, portamento, ma soprattutto una filosofia di vita. Insomma un complesso di cose che fanno parte del bagaglio di un attore come Omar Sy, 43enne francese protagonista della serie tv "Lupin", ma non solo, avendo al suo attivo decine di film. Scorrendo le immagini che lo ritraggono sempre e completamente a suo agio, impeccabile nell' outfit appropriato all'occasione si ha da subito la sensazione che persone come il popolare attore siano in grado di passare con grande naturalezza dal completo formale ed elegante, per le occasioni speciali come le serate di gala, a completi più rilassati e casual. Ma qual' è il segreto?



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









Come si fa ad individuare un proprio stile nell'abbigliamento che non vada a scapito della propria personalità ? Forse rifacendoci al grande Arsenio Lupin le doti da sfoderare sono senso della misura ed equilibrio, rispetto delle proporzioni, alle quali vanno aggiunti pulizia delle linee, colori classici, tinte unite. Del resto lo stile del ladro gentiluomo francese era impeccabile, capace di truccarsi e travestirsi secondo le occasioni in altre 1000 persone pur rimanendo se stesso e perfettamente a suo agio.

Se ci pensate il fascino parte da qui.





















I più letti della settimana: