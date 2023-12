NEW PLAY Molto più che un nuovo singolo per i Maneskin Valentine è il secondo estratto dalla riedizione dell'album Rush che la band sta attualmente portando in tour in tre diversi continenti

Molto più che un nuovo singolo per i Maneskin.

Dopo il doppio premio agli EMAs (European Music Awards), i Måneskin rilanciano pubblicando una riedizione dell'album uscito a Gennaio, Rush! (Are U Coming?), nel quale inseriscono cinque brani inediti, tutti in inglese: Off My Face, The Driver, Trastevere, Honey (Are U Coming?), che ne aveva anticipato l'uscita e Valentine.

Quest'ultima è una ballad rock ad alto tasso amoroso, ma decisamente provocatoria, in cui il graffio della voce di Damiano si fonde con il suono altrettanto graffiante delle chitarre di Thomas.

I Maneskin sono attualmente in tour e fra novità e vecchie hit continuano a cavalcare l'onda di questo meritato successo che dai tempi di X Factor in avanti, non solo non ha mai accennato a volersi arrestare, ma al contrario continua a regalargli soddisfazioni costanti, tanto da portarli a calcare i palchi di quasi tutti i continenti.

Il tour di cui sopra, infatti, li vedrà esibirsi fra Europa, Asia ed Australia.













