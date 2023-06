"Mon Amour" di Annalisa spiegato dai The Jackal

"Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me”, è il ritornello, ormai diventato virale, del singolo di Annalisa intitolato "Mon Amour". In realtà il brano parla della fine di un amore e di quello stato emotivo che porta ad essere un pò fragili ed insicuri, racconta di quel momento in cui ancora non ci si sente pronti per rimettersi in pista e ricominciare.

Visto il grande successo del brano che si candida ufficialmente a tormentone estivo, non poteva mancare l'ironia dei The Jackal che propongono una spiegazione esilarante!