Monaci per un mese in Toscana

Sempre più persone nella ricerca della vacanza ideale hanno la necessità di scegliere luoghi appartati e immersi nella natura in cui recuperare forza ed energie. Nascono così le cosiddette vacanze spirituali, che includono non solo esperienze religiose, ma anche laiche.

Ci sono monasteri che aprono le proprie porte a chi vuole fare un esperienza di clausura per qualche giorno, ci sono cammini organizzati per chi ama muoversi, si può partecipare ad un ritiro per praticare Yoga e ci sono anche luoghi sperduti in cui semplicemente potersi isolare dal resto del mondo.









In questa varietà di offerte si inserisce anche la proposta dell' Abbazia di Montecuccoli, in Toscana vicino al Mugello, che da la possibilità a chi lo desiderasse di fare esperienza da monaco per un mese in un periodo a scelta tra giugno ed ottobre 2023.

Di cosa si tratta? Nella pagina dedicata all'annuncio si legge quanto segue:

“Stiamo cercando te. Come parte del nostro progetto di ricostruzione.

SIAMO IN ATTESA DI: una personalità con un sorriso radioso, di ogni sesso, età e religione, dove l'esperienza è un vantaggio ma non un obbligo. Talento organizzativo, piacere di trattare con le persone, amare in modo incondizionato gli animali e che sia consapevole di trovarsi in un luogo religioso ma anche in un cantiere in movimento”.

“COSA OFFRIAMO: stare in mezzo alla natura incontaminata del Mugello e partecipare alla ricostruzione di un monastero di cui solo i libri e i romanzi danno un'idea precisa”.

Viene precisato infine: “NON è necessario ordinarsi, consacrarsi o prendere voti, ma vivere come noi per un mese.

COME: invia un CV e una presentazione a: abbazia@abbaziadimontecuccoli.org

NON TELEFONATE, vi risponderemo”.