Mondiali di Calcio Femminile Francia 2019

Tutto è pronto per i Mondiali di Francia 2019, ai quali parteciperà anche la nazionale femminile italiana di calcio. Le azzurre sono pronte, così come lo è il calendario delle partite. Molte delle protagoniste, le abbiamo conosciute ed ospitate qui in RTV, in tv con Passione Calcio come Lisa Boattin, Linda Tucieri, Valentina Bergamaschi, Manuela Giuliano, Valentina Giacinti, Elena Linari, Alice Parisi, Anna Maria Serturini e Cristiana Girelli e il CT Milena Bertolini. Debutteranno domenica 9 giugno 2019 contro le avversarie dell’Australia.

La nazionale Italiana fa parte del Gruppo C: Australia, Italia, Brasile, Giamaica. La cosa interessante è che se ne parla, finalmente, di un movimento che sta diventando sempre più importante; il calcio femminile sta interessando sempre più pubblico, gli stadi si stanno lentamente riempiendo ed attirando spettatori incuriositi e sorpresi dal talento di ragazze che appassionate di calcio, dimostrano di non avere poi tanto da invidiare ai "colleghi" maschi, se non, almeno per ora, ingaggi d'oro.

Naturalmente ci auguriamo che la cosa migliori anche per loro... intanto vi invito a seguire il mondiale femminile in tv e a tifare e sostenere le ragazze della nazionale Italiana che sicuramente ce la metteranno tutta per cercare di realizzare un grande sogno.

Si comincia domani con la partita inaugurale Francia – Sud Korea (21:00, Parigi) (gruppo A) e in radio domani mattina ci sarà Elia Gorini a raccontarci il mondiale e le ragazze della Nazionale alle quale ancora una volta vorrei augurare "mucha mierda"... (ma sì, il lupo, lasciamolo stare ).