Montagnaterapia: perchè scalare la montagna?

La montagna è sicuramente uno dei luoghi in cui ci si può sentire finalmente liberi e distaccare dai ritmi frenetici della città, ma può avere anche un approccio terapeutico che prende il nome di "montagnaterapia". Scalare le montagne si rivela essere un buon modo per migliorare il nostro grado di benessere fisico e mentale ed è una pratica a cui possono accedere tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. Infatti non è mai troppo tardi per cominciare!

