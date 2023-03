Morandi canta la sua "Anna della porta accanto"

Se c'è un termine col quale potremmo definire Gianni Morandi senza timore di sbagliare, questo è senz'altro “entusiasta”.

Non a caso, “Evviva” è il titolo scelto per il suo ultimo album contenente, fra gli altri, il brano “Stai andando forte” che l'artista ha presentato al Festival di Sanremo 2022, aggiudicandosi il diritto di salire sul podio con un bel terzo posto.

Ora Morandi torna con un nuovo singolo, contenuto nel medesimo album e scritto per lui da Jovanotti, compagno di tante avventure musicali e ormai anche grande amico.









“ 'Anna delle porta accanto' è un racconto in forma di canzone (…), una musica che nelle mie intenzioni vuole essere un tributo al Morandi anni '90, quello di 'Vita' e delle canzoni prodotte da sua eminenza Mauro Malavasi”, così Cherubini racconta la genesi del brano.

Morandi aggiunge che Jovanotti, scrivendolo, ha fotografato Anna con i propri occhi, cogliendone anche i lati più nascosti e che il pezzo, oltre a ritrarre la sua compagna in modo particolarmente “fedele all' originale”, ha una melodia talmente bella da rendere per lui un piacere il fatto di poterlo cantare.

“Anna della porta accanto”, sarà ovviamente parte della scaletta che l'artista proporrà durante il tour di concerti nel quale è attualmente impegnato.

“Go Gianni Go”, dunque! Questo il nome del tour, ma anche il tifo che ci sentiamo di continuare a fare per l'eterno ragazzo di Monghidoro.