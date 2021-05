SPORT Mourinho alla Roma la tv inglese impazzisce Il daje-Roma del nuovo allenatore giallorosso mette in crisi la giornalista sportiva

José Mourinho torna nel campionato italiano di calcio e lo fa con la Roma, alimentando i sogni del popolo giallorosso, ma non solo. Anche la curiosità della sempre austera e compita stampa inglese perde la bussola sul suo saluto alla squadra e alla città e si interroga sul "daje" con cui si è presentato. Lo Special One, infatti, si è fatto subito sedurre dal dialetto romanesco e da accentratore di attenzioni quale è, sui social ha scritto "daje Roma" per esprimere il suo entusiasmo della nuova avventura da allenatore dei giallorossi. La notizia del suo ingaggio ha fatto però subito il giro del mondo anche per l'effetto sorpresa. E commentando la notizia, la giornalista inglese di Sky Sports Uk si è interrogata sul significato della parola 'Daje', regalando qualche sorriso per la sua pronuncia decisamente poco romana, a metà tra il "dege" e il "deigia".

