Mr Rain con Clara "Un milione di notti" è il titolo del singolo che vede i due artisti mescolare voci e talenti per raccontare la loro idea dell'amore

Mr Rain con Clara.

Lui aveva fatto innamorare tutti sia di sé che della sua musica durante lo scorso Sanremo, è cantautore rapper e produttore e vanta già 17 dischi di platino e 5 d'oro.

Lei, invece, è un'artista poliedrica che si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla fortunata serie TV “Mare Fuori”, nella quale, però, mantiene la sua identità di musicista, interpretando Giulia, alias Crazy J, giovane trapper Milanese e proponendo un suo brano, “Origami all'alba”, anch'esso certificato triplo platino.

Mr Rain e Clara, questa l'inedita coppia che troviamo fra le novità della settimana e che, in modo decisamente convincente , unisce le forze per regalarci un singolo, “Un milione di notti”, di cui lo stesso Mr Rain ha voluto spiegare il significato profondo: “Un milione di notti è un flusso di coscienza, parla del rapporto più importante e significativo della tua vita, di una relazione, di un famigliare, di un amico.Parla di quanto sia forte e indissolubile questo legame, di quanto ti faccia stare bene, ma allo stesso tempo soffrire. Racconta dell’ultima notte, che non è mai l’ultima”

Clara, invece si è detta carica e stimolata dal fatto di lavorare con artisti che fanno questo mestiere da anni essendo lei è all'inizio del suo percorso musicale. Un inizio nel quale sembra credere moltissimo e visto che il talento non si può negare ci sia, noi le auguriamo di viverlo intensamente, collezionando “Un milione di notti” da ricordare.













