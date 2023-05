Mr Rain e Sangiovanni, una coppia da record

Uno ci ha fatto emozionare fino alle lacrime sul palco di Sanremo 2023 con “Supereroi”, certificato triplo disco di platino ed ancora oggi uno dei brani più ricercati su Shazam, tra i più popolari su TikTok e fra i più trasmessi in radio.

L'altro invece in soli due anni ha ottenuto oltre mezzo miliardo di streaming e 41 certificazioni tra platino e oro.

Mr Rain e Sangiovanni, due fra i giovani artisti più quotati del momento, uniscono le forze per regalarci un brano che è “La fine del mondo”.









Presentato in anteprima lo scorso 3 maggio al Fabrique di Milano, il singolo racconta la storia di un amore tossico, di quelli che ti fanno stare male, ma dei quali allo stesso tempo non riesci a fare a meno ed è stato scritto dai due artisti insieme a Lorenzo Vizzini.

Tuttavia, la collaborazione sembra essere nata da un'iniziativa di Mr Rain che ha dichiarato: “Ho proposto la canzone a Sangiovanni perché mi piace molto come artista, mi sembrava una delle persone più adatte per questo brano, sia per il tipo di voce, sia per il suo immaginario. Il brano gli è piaciuto subito e ci siamo trovati in studio per finirlo insieme. E' stato un processo molto veloce e spontaneo”.

Stima decisamente ricambiata da Sangio che a sua volta ha definito Mr Rain un'artista sensibile, capace di trasmettere con spontaneità e leggerezza contenuti profondi.