Mtv Ema 2019

Mtv European Music Awards 2019. Un po a sorpresa, ma neanche troppo, Billie Eilish, premiata per la miglior canzone ("Bad Guy") e come miglior rivelazione, Shawn Mendes, miglior artista, e Taylor Swift, che ha vinto la statuetta per il migliore video con "Me!". Delusione per Ariana Grande, rimasta a bocca asciutta nonostante le tante nomination. Tra i premiati anche Liam Gallagher come "Rock icon".

Siamo veramente contenti per Mahmood che ha trionfato nella categoria "Best italian act". Il rapper era in gara con Elettra Lamborghini, Salmo, Elodie e Coez.

Con 'Bad Guy', Billie Eilish, che ha 17 anni, è diventata la prima nata negli anni 2000 a raggiungere la vetta della classifica Billboard 100 negli Stati Uniti, detronizzando la hit 'Old Town Road' di Lil Nas X, che aveva il record di permanenza in classifica. " La giovane si è anche fatta conoscere chiamando i suoi milioni di fan a partecipare alle proteste per il clima che si sono tenute a fine settembre in tutto il mondo.

TUTTI I PREMIATI Miglior canzone: Billie Eilish, "Bad guy"

Miglior video: Taylor Swift feat. Brendon Urie (Panic! at the Disco), "Me!"

Miglior artista: Shawn Mendes

Miglior rivelazione: Billie Eilish

Miglior collaborazione: Rosalía e J Balvin feat. El Guincho, "Con altura"

Miglior artista pop: Halsey

Miglior artista hip-hop: Nicki Minaj

Miglior artista rock: Green Day

Miglior artista alternative: FKA Twigs

Miglior artista di elettronica: Martin Garrix

Miglior artista live: BTS

Miglior push: Ava Max

Miglior concerto: Muse

Miglior look: Halsey Fan più grandi: BTS

Icona rock: Liam Gallagher