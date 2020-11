MTV EMA 2020: Diodato vince il “Best Italian Act”

Un'edizione tutta digitale, quella dell'European Music Award 2020 della scorsa notte. Diodato, in nomination con Levante, Irama, Random ed Elettra Lamborghini, si aggiudica il "Best Italian act", mentre trionfano i BTS con 4 premi: “Best Song”, “Best Group”, “Best Virtual Live” e “Biggest Fans”.

Quest'anno a causa Covid, tutte le esibizioni sono state registrate in anticipo in location diverse e successivamente mandate in onda durante lo show condotto dal gruppo britannico Little Mix.

Se volete ripercorrere tutti i live della gara ecco i video dei protagonisti:

DIODATO VINCE IL BEST ITALIAN ACT E RINGRAZIA I FAN













































TATE MCRAE - "YOU BROKE ME FIRST"





MADISON BEER - "BABY"





YUNGBLUD – "COTTON CANDY" / Strawberry Lipstick





WHY DON'T WE - "FALLIN"





24K GOLDN FT. IANN DIOR - "MOOD"