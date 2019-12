TELEVISIONE Multa per gli Stormtrooper di Star Wars La polizia di Berna, in Svizzera rileva in divieto di sosta lo " lo shuttle imperiale"

Multa per gli Stormtrooper di Star Wars.

Se fai di mestiere il poliziotto è facile che ti capiti di rilevare veicoli in divieto di sosta. Ma quello che capita ai due agenti protagonisti dello spot natalizio della polizia di Berna in Svizzera ha dello "spaziale". Il messaggio che si vuole fare arrivare è “Che la forza della tranquillità e della serenità sia con voi” e prendendo a prestito uno slogan della famosissima saga cinematografica non si poteva non coinvolgere le forze del male gli Stormtrooper di Star Wars. I due agenti protanisti sono di servizio e dopo la gag iniziale sulla mela che uno dei due sta mangiando, si accorgono che in divieto di sosta c'è un veicolo del tutto particolare, "lo shuttle imperiale" appunto di Star Wars.

Sappiamo tutti che non è sempre semplice far rispettare il divieto di sosta, soprattutto se il veicolo parcheggiato in un posto non idoneo è un'astronave, non un veicolo qualunque. I poliziotti decidono di andare a parlare con i conducenti del velivolo,le celebri milizie imperali della saga cinematografica, che nel frattempo sono scesi stando di guardia, dopo aver fatto notare loro che il mezzo si trovava in una zona di divieto di sosta.

I due solerti poliziotti consegnano la contravvenzione ad uno dei personaggi che si avvia accompgnato dai colleghi verso lo Shuttle sotto lo sguardo sorridente dei tutori dell'ordine.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma mentre li suguono con lo sguardo andare verso la loro astronave, ecco ache alle spalle degli agenti spunta l'imponente sagoma di "Darth Vader", carico di regali di Natale. Davvero simpati e originale il video delle forze dell'ordine svizzere per augurare buone feste poi alla vigilia dell'uscita nelle sale del nuovo capitolo della saga hanno dimostrato un notevole tempismo. Bravi!













