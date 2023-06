CURIOSITÀ Multi il portale della lingua italiana La tutela e la rivalutazione della lingua italiana che è anche vettore dell'evoluzione sociale.

Non perdere la bellezza della lingua italiana con il passare del tempo. Un percorso da Dante ai giorni nostri raccolto nel Multi il museo multimediale della lingua italiana.

Si tratta del primo ente multimediale e interattivo dedicato allo studio e al racconto della lingua neolatina.

La piattaforma è on line da ieri, è fruibile gratuitamente, il suo obbiettivo è conservare, tramandare e valorizzare il patrimonio culturale della lingua Italiana che è anche evoluzione sociale. Il sito sarà utile anche per gli stranieri che potranno navigare nell'interfaccia disponibile in lingua italiana e inglese.

Ci saranno sei percorsi ricchi di sorprese, con ogni visita che potrà essere diversa dall’altra. Ogni volta sarà ravvivata da video, spezzoni di film, giochi e quiz interattivi per renderla ancor più avvincente anche per le nuove generazioni.



