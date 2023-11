CURIOSITÀ Musei gratis in Italia Domani torna l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura Italiano ingressi gratis in tutti i musei statali

Musei gratis in Italia.

Domani, domenica 5 novembre saranno tantissimi i poli culturali italiani che si potranno visitare. Imperdibili la Galleria degli Uffizi di Firenze, il Colosseo o gli scavi archeologici di Pompei.

Si tratta dell'occasione per farlo da soli o in compagnia proprio durante la prima Domenica del mese. Tutti i musei e i parchi archeologici statali saranno visitabili nei consueti orari di apertura.

[Banner_Google_ADS]

La prenotazione è necessaria solamente dove previsto. Sempre nell’elenco sono disponibili i link a ciascun sito con orari e maggiori informazioni.

La campagna è del Ministero della Cultura, che sul proprio sito ha pubblicato un elenco di tutti i luoghi, noi vi segnaliamo quelli di Emilia Romagna e Marche.

Ravenna Basilica di Sant'Apollinare in Classe Ravenna ( RA ) Battistero degli Ariani Ravenna ( RA ) Mausoleo di Teodorico Ravenna ( RA ) Museo nazionale dell'età neoclassica in Romagna in Palazzo Milzetti Faenza ( RA ) Museo nazionale di Ravenna Ravenna ( RA ) Villa romana di Russi Russi ( RA ) Forli Cesena Museo archeologico nazionale di Sarsina Sarsina ( FC ) Resti della città romana di Mevaniola Galeata ( FC ) Pesaro E Urbino Galleria nazionale delle Marche Urbino ( PU ) Museo del Lapidario di Urbino Urbino ( PU ) Rocca demaniale di Gradara Gradara ( PU )



I più letti della settimana: