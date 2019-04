Music Inside Rimini, quarta edizione. Ecco le novità!

Appassionati di effetti speciali, luci a profusione e suoni ad altissima fedeltà, professionisti e non, questo evento è per voi!

Si terrà infatti nel polo fieristico di Rimini dal 5 al 7 maggio la quarta edizione di Music Inside Rimini. Il M.I.R. è una fiera italiana diversa da tutte le altre, poichè riesce a dare una panoramica assolutamente completa del settore degli eventi, degli spettacoli, dei concerti e dei locali di intrattenimento e in questo contesto le tecnologie audio, video e luci hanno il massimo dell'attenzione.

Anche per questa quarta edizione saranno presenti alcuni personaggi del panorama musicale nazionale e internazionale che presenteranno al pubblico tutte le innovazioni del proprio campo, abbattendo qualsiasi confine esistente tra i temi affrontati, attraverso convegni e workshop.

Interverranno esperti delle luci di alcuni show come Jo Campana, Giovanni Pinna e Mamo Pozzoli e Tommaso Codolo (esperto di videoproduzioni aeree e terrestri). Non potranno mancare DJ e esperti del mondo djing come Claudio Coccoluto, Fabio B, Alex Neri e Fabio Florido e i fratelli Parisi.

Infine, anche lo storico chitarrista di Elio e le Storie Tese - Davide Civaschi, detto Cesareo, parlerà della sua carriera, tenendo d'occhio l’innovazione.