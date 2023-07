CURIOSITÀ Musica alta in piazza: ci pensa il parroco! Ascolta il Reloaded!

Un curioso episodio accaduto ad Antella, piccola frazione di Bagno a Ripoli vicino Firenze. Dopo le 23 il campanile della chiesa di Santa Maria dell'Antella ha iniziato a suonare ininterrottamente per cinque minuti scatenando la curiosità e l'ironia degli abitanti. Il motivo? Si tratta di un gesto eloquente del parroco che stanco dell'alto volume della musica ha deciso di dire la sua in questo modo singolare. Per scoprire come è andata la vicenda, ascolta il reloaded!

