Musica e ambiente: quali sono i brani che inquinano di più?.

Sai che "All I Want for Christmas Is You " di Mariah Carey provoca una fuoriuscita di 3.522,99 tonnellate di CO2? E "Beggin" dei Maneskin emette 2.432,06 tonnellate di CO2? Si hai capito bene, la musica, quella ascoltata in digitale, ha un impatto importante sull'ambiente e contribuisce ad inquinare il pianeta.

Questo è ciò che viene messo in risalto dal uno studio condotto da Uswitch, un servizio di confronto prezzi che ha sede nel Regno Unito e che si è occupato di analizzare l'impatto di ascolto in streaming mettendo a confronto più di 200 brani in cima alle classifiche.

Ma non finisce qui, perchè una volta ottenuto il dato relativo alla quantità di emissione di CO2, è stato identificato il numero di alberi in grado di riequilibrare la situazione. Ad esempio, Leave The Door Open' di Silk Sonic, produce 2.326 tonnellate di emissioni per cui sarebbero necessari 194 mila alberi per abbattere il danno ambientale provocato.

