Musica: i nuovi singoli usciti il 15 ottobre! Ultimo, Vasco Rossi, Adele, Sfera Ebbasta...

Una settimana importante dal punto di vista delle novità discografiche. Ritorna Ultimo, con il nuovo singolo intitolato "Niente" e che anticipa l'uscita dell'album che verrà pubblicato il 22 ottobre. "Siamo qui", questa è la title track dell'omonimo album di Vasco che verrà alla luce il prossimo 12 novembre e che finalmente i fan possono ascoltare per intero dopo la piccola anticipazione che la scorsa settimana il roker aveva condiviso nei suoi canali social.

Grande curiosità anche per Adele, che dopo un lungo periodo di silenzio musicale, torna in scena con "Easy on me", singolo e antipasto di "30", il nuovo disco in arrivo per il 19 novembre. Infine, in questo venerdì dedicato alle uscite musicali, c'è anche "Triste", singolo che fa parte del progetto tutto internazionale dedicato al mondo latin di Sfera Ebbasta.

Ultimo - Niente

La fine di una lunga storia d'amore fa emergere dentro di noi emozioni contrastanti, ci sono la rabbia e la delusione, ma anche la consapevolezza del fatto che la fiamma sia ormai svanita e che quella relazione diventata ormai apatica debba volgere al termine. Tutto questo porta ad ulteriori riflessioni, su se stessi , sulla nostra identità e sui nostri desideri più autentici. "Io sono le mie canzoni" canta Ultimo, come fosse un mantra capace di centrare nuovamente tutto il suo essere.

Vasco Rossi - Siamo Qui

Apparenza e verità, materialità, il coraggio di essere se stessi, questi i temi attorno ai quali suona "Siamo Qui" di Vasco Rossi. Che senso ha nascondere le proprie difficoltà? Mostrarci fragili di fronte agli altri dovrebbe essere considerato sintomo di forza e non di debolezza. “Questo non è il migliore dei mondi possibili, ma è il mondo che c'è e dobbiamo combattere, vivere, imparare dagli errori e non aver paura di sbagliare”.

Adele - Easy On Me

A distanza di sei anni dal suo ultimo progetto discografico, Adele ritorna con "Easy on me", in cui racconta se stessa in un periodo difficile della sua vita attraverso un dialogo rivolto al figlio e in cui dice di essere cresciuta molto velocemente, di aver bruciato tappe fondamentali e utili nel gestire anche la sua vita da artista. Condivide anche le difficoltà del divorzio e gli sforzi fatti per risolvere i suoi problemi coniugali.

Sfera Ebbasta, Feid - Triste

Un nuovo capitolo di un progetto tutto internazionale, "Triste", il nuovo singolo di Sfera Ebbasta vede la partecipazione dell’artista colombiano Feid. Prosegue dunque con l'intento di creare la latino gang internazionale, così chiamata da J Balvin, si tratterebbe del sodalizio artistico fra l’Italia, la Colombia e tutto il mondo latin per portare la musica italiana anche dove raramente è arrivata. E' "Triste" perchè lei ha rinunciato al vero amore in nome di soldi e celebrità, lei ha rinunciato al suo cuore.



