Musicovid (Il Rimedio): il brano di Leo Cesari e Ripper Mookie La musica trasforma "il veleno in medicina"

Musicovid (Il Rimedio): il brano di Leo Cesari e Ripper Mookie.

Come creare valore nel nostro piccolo in momento così difficile come quello che stiamo vivendo? Questa è la domanda dalla quale prende ispirazione Leo Cesari, musicista e produttore italiano che insieme al rapper Nicolò Ciarlo, in arte Ripper Mookie, ha pubblicato un brano dal titolo "Musicovid (Il Rimedio)".

Un progetto partito durante il lock down e che viene realizzato in smart working così come l'intero video clip curato da remoto dal regista Stefano Pedretti.

Sicuramente la musica è stata ed è ad oggi un ottimo rimedio, per chi la ascolta e per chi la fa, un modo per non fermarsi e arrendersi alle circostanze, un'occasione da cui è possibile trarre un bene da condividere.

Leonardo Cesari, ospite nei giorni scorsi del programma di Rtv Close Up, lo ritroviamo oggi ai microfoni di Radio San Marino per raccontarci la sua avventura musicale durante la quarantena.

Ascolta qui il brano di Leo Cesari e Ripper Mookie: Musicovid (Il Rimedio)





