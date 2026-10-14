Napoli solidale

A Napoli il caffè sospeso cambia forma, come ha già fatto tante altre volte. Non si lascia più soltanto una tazzina già pagata per chi verrà dopo: oggi, davanti a famiglie che faticano a sostenere persino le spese sanitarie, la solidarietà arriva fino agli ambulatori.

Nascono così le “cure sospese”: visite specialistiche, esami diagnostici e consulenze offerte gratuitamente da medici e associazioni a chi non può permettersi di pagarli.

È uno dei segnali più evidenti di una fragilità economica che non riguarda più soltanto il carrello della spesa. Nel capoluogo partenopeo, aumentano sia le richieste agli empori solidali della Caritas sia quelle di assistenza sanitaria gratuita.

Quando il reddito non basta più, di fatto, a essere rimandati possono essere il cibo di qualità, ma anche una visita medica o un controllo specialistico. Ed è in questi che prova a intervenire una rete fatta di volontari, medici, associazioni, parrocchie e realtà del Terzo settore.

L’idea parte da una tradizione profondamente napoletana: quella del caffè sospeso. Chi può lascia qualcosa a chi, in quel momento, non può permetterselo. Solo che al posto del caffè ci sono visite mediche.

Nella zona di Bagnoli, l’Auser (Associazione di volontariato) ha aperto un ambulatorio sociale nella sede dello Spi Cgil, dove medici specialisti mettono a disposizione gratuitamente le proprie competenze.

Altre consulenze vengono offerte anche a Villa Medusa. Nel quartiere di Soccavo, invece, l’associazione Medici di Strada e la parrocchia Madonna de La Salette hanno dato vita a un ambulatorio che può contare su 15 specialisti e funziona su prenotazione.

Sono esperienze nate per intercettare chi rischia di lasciare in sospeso la propria salute perché una visita privata costa troppo o perché, semplicemente, nel bilancio familiare altre spese vengono prima. Il concetto di “cura sospesa”, allora, assume un significato quasi letterale: impedire che una diagnosi, un controllo o una visita vengano rinviati esclusivamente per ragioni economiche.

La stessa difficoltà emerge osservando gli empori solidali. In città, quelli della Caritas sono ben sette: piccoli supermercati nei quali le persone in difficoltà possono scegliere gratuitamente generi alimentari e prodotti essenziali per la casa.

E le richieste stanno aumentando. All’emporio “Gocce di Rugiada” di Poggioreale, gli accessi sarebbero passati da circa 20 a 50 al giorno. A chiedere aiuto sono soprattutto famiglie napoletane, comprese quelle più giovani.

L’emporio collabora inoltre con due catene di supermercati del territorio che forniscono anche prodotti prossimi alla scadenza, permettendo così di unire il sostegno alle famiglie al recupero delle eccedenze alimentari.

Nella periferia orientale della città, tra San Giovanni a Teduccio e Barra, l’Emporio Solidale San Giuseppe segue invece stabilmente circa 240 famiglie, alle quali se ne aggiungono altre 80 assistite occasionalmente.

Solo nell’ultimo anno avrebbe distribuito circa 90 tonnellate di alimenti e altre 10 tonnellate tra prodotti per la casa ed effetti personali. In tutto, circa 100 tonnellate di beni. Le richieste sarebbero aumentate di circa il 20%.







