Nasce il pianoforte 2.0 Futuristico nelle linee e nelle funzioni, ma con il consueto suono

E' nato Facet, un pianoforte altamente tecnologico reinventato da una nota azienda produttrice di strumenti musicali. Nato alla fine del diciassettesimo secolo grazie a Bartolomeo Cristofori, un cittadino della Repubblica di Venezia alla corte dei Medici a Firenze, di fatto il pianoforte non ha subito sostanziali modifiche nel corso di questi trecento e più anni. Ma il futuro è sempre dietro l'angolo, come segnala theverge.com

E così è nato il Facet Grand Piano, grazie ad un concorso tenutori nel 2015, il Roland Digital Piano Design Awards. Quello era solo l'inizio di una storia straordinaria. Nel corso degli anni successivi, il team di progettazione pianistica ha discusso su forma, funzione e futuro. E così lo scorso anno, un piccolo team di ingegneri ha deciso di dare vita al concetto di Facet, costruendo un modello pienamente funzionante con uno stile innovativo, spigoloso ed un esclusivo aspetto "fluttuante".

Ma non solo design: questo concept di pianoforte (non è ancora prevista la produzione e la vendita), è completamente digitale. Non c'è leggìo bensì uno schermo, una sorta di tablet alimentato da Android, con una specifica app per la creazione della musica e collegato ad Alexa, l'assistente vocale di Amazon.

Attrezzato anche con un videoproiettore, Facet Grand Piano può mostrare sul coperchio superiore delle immagini che si sincronizzano con le note.

Ed il suono? Quello di sempre, ricreando la consueta risonanza sonora che siamo abituati a sentir uscire dalla cassa di questo strumento, che non contiene la consueta meccanica ovviamente, ma numerosi altoparlanti posizionati in differenti punti.

Cosa ne pensano i pianisti? Uno strumento davvero estremo, e forse davvero in futuro potrebbe trasformarsi così, considerando che alcune di queste idee non sono del tutto inverosimili.

Comunque si tratta di un esercizio di stile, per così dire. Ed è interessante vedere come le aziende si spingano oltre il tradizionale giocando su come la tecnologia può essere può essere usata con strumenti che esistono quasi immutati da secoli.



