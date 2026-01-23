Nasce il Poké Park

Il mondo dei Pokémon è pronto a uscire definitivamente dallo schermo per trasformarsi in un’esperienza fisica e immersiva. The Pokémon Company ha infatti annunciato l’apertura di PokéPark KANTO, il primo parco tematico Pokémon permanente all’aperto, prevista per il 5 febbraio 2026.

La struttura sorgerà all’interno di Yomiuriland, storico parco divertimenti situato nelle colline Tama di Tokyo, e si estenderà su una superficie di circa 26.000 metri quadrati, diventando una meta imperdibile per fan di tutte le età.

PokéPark KANTO è stato progettato per far sentire i visitatori come veri Allenatori Pokémon. L’intera area riproduce fedelmente le ambientazioni iconiche dei videogiochi, combinando natura, esplorazione e incontri sorprendenti.

Il parco sarà popolato da oltre 600 Pokémon, provenienti non solo dalla regione di Kanto ma anche da altre generazioni, distribuiti in scenari che invitano alla scoperta continua.

Il cuore più avventuroso del parco è la Pokémon Forest, una vasta area naturale che si sviluppa lungo quasi 500 metri. Qui i visitatori cammineranno tra sentieri collinari, erba alta, rocce, tunnel e spazi boschivi, incontrando Pokémon intenti a correre, osservare, giocare o condividere bacche.

Alcuni saranno ben visibili, altri nascosti tra la vegetazione o in punti sopraelevati, stimolando curiosità e spirito di osservazione. L’obiettivo è ricreare la sensazione di un’esplorazione autentica, senza schermi o dispositivi obbligatori.

L’interesse per PokéPark KANTO è altissimo: i biglietti per il periodo iniziale sono stati assegnati tramite lotteria, con accessi validi dal 5 febbraio al 31 marzo 2026. Successivamente sarà possibile acquistare fino a due biglietti a persona senza sorteggio.

I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma l’attesa è già alle stelle. PokéPark KANTO si prepara così a diventare un nuovo punto di riferimento globale per l’intrattenimento a tema Pokémon.







