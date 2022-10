Nasce per la prima volta in Italia "Assoinfluencer", l'Associazione di categoria che regolamenta questa nuova e ormai affermata categoria professionale. Si tratta di un vero e proprio sindacato e di un'idea degli avvocati Jacopo Ierussi e Valentina Salonia per offrire tutela legale a youtuber, content creator e podcaster. Ne hanno parlato Stefano e Catia in diretta. Ascolta il reloaded!