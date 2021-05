Nasce la "estufa solar", il fornello per cucinare ad energia solare, invenzione di un "abuelito", un nonno messicano

Esistono persone che riescono a fare cose straordinarie a vantaggio di quelle che si trovano in difficoltà. C’è una storia che arriva dal Messico che fonde genio e riciclo. Il personaggio coinvolto è Maximino Antonio Peidad, 71, anni che abita a Ecatepec, uno dei comuni più poveri non solo della regione ma dell’intero stato del Messico. L’uomo ha creato un fornello solare fatto con materiali di riciclo, un’idea economica e sostenibile che renderà possibile l’uso di un’energia rinnovabile per la lavorazione degli alimenti, a molte famiglie in situazioni economiche difficili.





Ricordiamo che chi vive in quella zona del nostro pianeta non ha accesso nemmeno ai servizi basici, questa creazione rappresenta una valida alternativa economica e sostenibile in quanto utilizza soltanto l’energia solare, abbattendo di fatto i costi di energia elettrica, gas e legna da ardere. Il fornello fai da te di Do Antonio utilizza una parabola che riflette il sole, messa a 50 centimetri dalla griglia, e che genera il calore necessario per la preparazione del cibo. Inoltre può essere utilizzato per preparare diversi tipi di alimenti, come ha spiegato l’inventore, ma anche per scaldare l’acqua o il caffè.









L’idea, ha raccontato don Antonio, gli è venuta osservando delle persone che stavano cercando di costruire un fornello alimentato dalla luce riflessa di uno specchio. Ci ha lavorato qualche mese e ha trovato una soluzione alternativa. La sua invenzione è stata pubblicata sui social. Grazie a questa soluzione è riuscito a vendere il brevetto ad una industria americana che presto lo metterà in produzione.