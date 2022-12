Natale Mariah e Michael Free

Guerra aperta in Australia a Mariah Carey e Michael Bublè. Il titolare di un bar australiano ha deciso che il brano All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey e anche i brani natalizi di Michael Bublé non saranno ammessi. Il suo nome è Simon Rose-Hopkins e la sua è una vera e propria battaglia alle classiche canzoni natalizie. Il suo bar si chiama Jolene’s e la scelta è stata approvata dal 100% della sua clientela.

Questo non vuol dire che nel locale non c'è un’atmosfera natalizia. Simon ha dichiarato che lui ha programmato per le feste una playlist natalizia country e che il suo bar che è di stile country e western è “Mariah free”. Nonostante tutto, al Jolene’s infatti c’è una bella atmosfera tra luci, renne, alberi di Natale e cocktail natalizi con specialità a tema come il Gingerbread Manhattan e il Pavlova Christmas slushie.