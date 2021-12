CURIOSITÀ Natale, paese che vai tradizione che trovi Alcune delle tradizioni più curiose girando per il mondo

Le festività natalizie sono fatte di tradizioni che ogni anno si rinnovano. L'albero di Natale, Il presepe, panettone, pandoro, per perdersi poi in quelle che sono le tradizioni regionali. Girando per il mondo, in Russia Babbo Natale è “nonno gelo” e il suo abito è raramente rosso di solito veste un elegante “blu”, la sua slitta è trainata da tre cavalli e consegna i doni suonando alla porta anziché passare attraverso il camino. In Colombia troviamo un miscuglio di tradizioni culturali pre ispaniche quella più curiosa è l'usanza di leggere le foglie di coca dopo la cena di Natale. In Austria e in Alto Adige babbo Natale porta i doni ai bambini buoni, Krampus un demone che vaga durante le feste porta via nel suo sacco i bambini che sono stati “cattivi”. In Cina ad esempio il 25 non è una giornata festiva per loro le vacanze arrivano dopo. Di recente però è stata introdotta una curiosa tradizione, ci si scambia come regalo: ”Una mela”.



