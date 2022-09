Che "Bohemian Rhapsody" avesse aperto un corso, è cosa assodata, meno certi sono i nomi delle personalità da prendere come trama per la realizzazione dei Biopic. In America pare sia già deciso il prossimo personaggio del quale raccontare la storia: Amanda Lear. All'anagrafe Amanda Tap nasce il 18 novembre del 1939 a Hong Kong, (in alcune biografie a Saigon), cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella francese naturalizzata britannica.









Inizia la sua carriera come modella negli anni sessanta, distinguendosi da subito per la sua androginia, che colpì il pittore surrealista "Salvador Dalí", per il quale posò spesso e con cui intrecció una relazione. Attirò l'attenzione del pubblico nel 1973, dopo aver posato come modella fetish sulla copertina dell'album For Your Pleasure dei Roxy Music, grazie alla quale cominciò la storia d'amore con David Bowie, che la spinse ad entrare nel mondo della musica. Proprio in quel mondo, raggiunge un notevole successo come interprete di musica Disco in tutta Europa.

Grazie a singoli come Tomorrow e Queen of Chinatown. Vanta 18 album, più di 50 singoli, circa 15 milioni di album e 25–30 milioni di singoli venduti nel mondo. In una recente intervista alla televisione italiana ha raccontato, con il suo inconfondibile stile e senso dell'umorismo, molti aneddoti della sua vita. Come la sua prima volta al Maurizio Costanzo Show, dove la misero in guardia dalle domande, a volte indiscrete del giornalista:"Mi avevano parlato di un certo Costanzo, che avrebbe potuto mettermi in difficoltà con le sue domande. Allora mi sono portata un mandarino, nascosto nelle tasche ed ora pronta a tirarglielo addosso. Invece poi è andata benissimo e tuttora sono ospite del Costanzo Show". Del film sulla sua vita ha detto : "il fatto di vedermi su uno schermo non è qualcosa che penso mi piacerebbe, la felicità è un’altra cosa.



"Sono felice di essere viva"