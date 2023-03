NEW PLAY Negramaro, Elisa e Jovanotti Una rosa di tre "Diamanti" che unisce le forze in nome dell'amicizia e, ovviamente, della musica

Negramaro, Elisa e Jovanotti.

“Diamanti”, un titolo decisamente azzeccato per un brano che vede insieme Negramaro, Elisa e Jovanotti, tre pietre preziose della discografia italiana.

Sulla base solida di una profonda amicizia, poggia la genesi di un singolo scritto a sei mani, capace di dare risalto alle peculiarità di ciascuno di questi artisti. Ed è proprio l'amicizia (o più in generale la relazione) il centro di questa ballad che celebra il sentimento universale per eccellenza e la sua capacità di perdonare dando sempre nuove possibilità.

Un testo che racconta la forza di un amore che “...è in ogni passo, in ogni sconquasso, ogni colpo di coda.”

20 anni di carriera per Negramaro, la band che ha già collaborato in passato con entrambi questi artisti in brani come “Cade la pioggia”, “Safari”, “Basta così” e “Ti vorrei sollevare” , facendo centro ogni volta e che ha voluto farsi il regalo di metterli insieme per dare il via ad una serie di festeggiamenti che proseguirà con 9 imperdibili appuntamenti live nei più suggestivi teatri italiani.

“N20” questo il nome del tour in partenza dalla capitale il 13, 14 e 16 Giugno 2023 preso le Terme di Caracalla. Il 19, 21 e 22 Luglio sarà invece il Teatro Greco di Siracusa a fare da cornice all'evento che poi si sposterà verso l' Arena di Verona il 22, 23 e 24 Settembre.

Biglietti disponibili in prevendita su Ticketone e Ticketmaster.













