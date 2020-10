MUSICA Negramaro: il ritorno con "Contatto" Scopri la data di uscita del nuovo album!

Negramaro: il ritorno con "Contatto".

"Quando ieri ti ho visto mi aspettavo una grande emozione... sì ma non fino a questo punto ho cercato il contatto... in un giorno di Giugno ho trovato sudore silenzio e l’estate soltanto in un sogno..". Si intitola "Contatto" il nuovo singolo dei "Negramaro" ed è anche il titolo dell'album in uscita il 13 novembre.

Un brano che esce in un momento storico particolare, in cui la parola distanziamento è diventato un monito giornaliero e si contrappone a quell'esigenza irrinunciabile quale il contatto. La canzone scritta da Giuliano Sangiorgi fa emergere quanto sia importante ed essenziale il contatto fisico tra due persone. Quella chimica che si instaura solo tra anime affini che vibrano alla stessa frequenza.

Nel video troviamo l'importanza di guardarsi negli occhi, di abbracciarsi e di sentire la persona che abbiamo di fronte sulla pelle. La storia è quella di un ragazzo e una ragazza che si svegliano su una spiaggia deserta, si guardano a distanza per poi avvicinarsi fino ad arrivare ad un contatto che stravolge tutto. I due si rincorrono in mezzo alla natura fino a giungere ad un torrente per abbracciarsi nuovamente. Il contatto diventa sempre più profondo fino a farli librare nell'aria, sempre più in alto per poi congiungersi con l'universo.

Guarda qui il video di Negramaro, "Contatto"

