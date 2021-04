A Radio San Marino arriva Neja, ai microfoni di Stabiliamo un Contatto. Poi ospite di Diamoci del Tu si racconta dai suoi inizi, dalla sua innata passione per la musica all'arrivo del successo. Inizia a suonare pianoforte da giovanissima e prosegue cantando jazz e gospel. Nel 1998 avvia un progetto discografico e scrive con Alex Bagnoli le hits “Restless” e “Shock”. L’anno successivo vince Un disco per l’estate col singolo “The game”, diventando ospite a tutte le puntate del Festivalbar e protagonista di una lunga tournée mondiale.





















La durezza della vita raccontata in “Brother” un brano intimo e delicato che racconta della profonda mancanza di una persona cara e dei momenti difficili che ognuno di noi è costretto ad affrontare nell'arco della sua esistenza. Neja vuole far scoprire con testi e musiche una veste diversa maturata nel corso degli anni pur continuando in parallelo a far ballare diverse generazioni durante i suoi live show. Il Natale 2020 la vede protagonista di un nuovo progetto con illustri colleghi anni ’90 e il rifacimento del storico brano di Gigi D’Ag “L’amour tojour”. Il 2021, inizia all’insegna di nuove collaborazioni e progetti. Il primo di stampo house insieme ai dj Gianluca Argante e Peter Wag con i quali firma un brano “Desert Town” dall’atmosfera alienante, specchio fedele del difficile anno di pandemia.

Ci ha presentato il suo nuovo lavoro, il bellissimo pezzo prodotto da Watt&Jack , “I’m ALive”.