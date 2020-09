Nel futuro le ferrovie parleranno italiano

Palermitano di nascita, Giovanni De Lisi è il giovane imprenditore che ha di fatto dato vita, corpo e sostanza a Greenrail, azienda oggi riconosciuta a livello mondiale come player innovativo del settore ferroviario e ottimo esempio di sviluppo industriale sostenibile. Un’idea che vale 75 milioni di euro quella di "Giovanni", che ha progettato un nuovo concept di traversa ferroviaria ecosostenibile secondo i moderni principi della circular economy. Un’idea, la sua semplice e geniale al tempo stesso, ovvero quella di ricoprire le traversine dei binari, di solito fatte di cemento, con un materiale ecosostenibile. Ricavato dalla gomma dei pneumatici inutilizzati. Dal 2012, anno della sua fondazione, la Greenrail grazie alla sua tecnologia sviluppata mette a punto la produzione di traverse ferroviarie con materiali di riciclo, ovvero utilizzando una miscela di gomma ottenuta da Pneumatici fuori uso e plastica da rifiuto urbano.





Studiando le traversine dei treni si sono resi conto che solo alcune erano prodotte con plastica riciclata, ed erano posizionate in punti in cui il treno non superasse gli 80Km orari, perché non reggevano il peso. De Lisi ha capito quindi che la sfida dunque era di trovare un materiale che potesse sostenere il peso, sostituendo anche il cemento del quale erano fatte le altre traversine. Questo nuovo concept di traversa ferroviaria ecosostenibile è in grado di abbattere l’inquinamento acustico, ridurre i costi di manutenzione e dare un forte contributo al riutilizzo di materiali difficilmente riciclabili. Ad oggi, vengono prodotte in 3 tipi di traverse per binari: la “Solar” che contiene al suo interno un modulo fotovoltaico che produce energia; la “Linkbox” che è in grado di trasmettere dati e infine "Piezo” che produce energia elettrica per alimentare dispositivi diagnostici.La traversa Made in Italy, totalmente ecosostenibile di Greenrail andrà a inserirsi in quel colosso che è il mercato statunitense, che – secondo le stime più attuali - richiede ciclicamente da 15 a 25 milioni di traverse ogni anno per la sola manutenzione delle linee esistenti. Le traversine, oltre ad essere utili e sostenibili, sono anche economiche e permettono di riutilizzare la gomma dei pneumatici, parliamo di 35 tonnellate per ogni km di rete. Si riducono anche le vibrazioni e la manutenzione, perché le traversine sono più solide e durature.

Grazie a Giovanni De lisi le ferrovie nel mondo parleranno italiano anche nel futuro.