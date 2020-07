Nel libro "Cherubino o Spaventapasseri" le emozioni prendono forma

Cherubino o Spaventapasseri è una bella favola dove a farla da protagonista è l'amicizia, quella con la "A" maiuscola, il sentimento che più do ogni altro è necessario come l'acqua. Ma si parla anche di come è sempre attuale il fatto che per crescere si deve oltrepassare un dolore. A dare forma alle tavole di questo libro, un attore, un artista nato a Brooklyn ma Sanmarinese di adozione, Luigi Lewis Busignani che abbiamo incontrato.