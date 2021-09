CURIOSITÀ Nessie è viva e nuota insieme noi Un radar sottomarino l'avrebbe avvistato a oltre 20 metri di profondità

Nessie è viva e nuota insieme noi.

Pare che a Loch Ness non ci sia altro che il lago e la leggenda del famoso "mostro criptozoologico" ribattezzato da tutti, affettuosamente come "Nessie". Nel corso degli anni si sono accumulati avvistamenti, foto, video che riprendevano il mostro nelle sue emersioni dalle profondità del lago. Negli anni è cresciuto anche il numero degli scettici, pronti a sbugiardare le foto e i video, additandoli come montaggi a volte anche malriusciti.

Pare che l'ultimo avvistamento però getti nel dubbio anche i più accaniti negazionisti sull'esistenza di Nessie. Infatti un radar sottomarino avrebbe individuato una "creatura" lunga 4 metri ad una profondità di 20 metri. Un distinto signore in vacanza proprio in vacanza sul famoso lago scozzese, ha fatto una scoperta che sta appassionando un po’ tutti. Il distinto signore risponde al nome di Brandon Scanlon e l'avvistamento sarebbe avvenuto il 26 agosto scorso.

Mentre faceva una gita con la famiglia a bordo della sua barca ha notato che il sonar di bordo segnalava qualcosa di molto grosso a circa 20 metri di profondità. La notizia si è subito propagata ed ha fatto il paio con quella di un turista, tale signor Veacock, che a fine luglio ha raccontato di aver visto una creatura sollevarsi dall’acqua e poi tornare in profondità.





