"Never Going Home Tonight" è il nuovo singolo di David Guetta e Alesso

David Guetta, il leggendario dJ francese due volte vincitore del GRAMMY Award, icona internazionale, produttore e cantautore e Alesso, artista svedese di grande fama candidato al Grammy Award, insieme nella collaborazione Never Going Home Tonight. Il singolo è già una hit di grande successo.



Never Going Home Tonight è una traccia euforica, parla di perdersi nella vita notturna, perdere il sonno, fare feste caotiche e after. Si tratta di una magistrale miscela del sound house, caratteristico di David Guetta e delle influenze progressive di Alesso. Il brano è pensato per riempire le piste da ballo e i palchi dei festival di tutto il Mondo.