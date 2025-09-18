MUSICA New Play - Achille Lauro - senza una stupida storia Continua il viaggio di Laura dei "Comuni Mortali"

New Play - Achille Lauro - senza una stupida storia.

“Senza una stupida storia” è il nuovo singolo di Achille Lauro, Come spiegato dall’artista stesso su Instagram, il brano continuerà il viaggio dei ‘Comuni Mortali’” e, quindi, si aggiungerà alla tracklist del progetto.

In una Storia, il cantante ha raccontato di averlo scritto a Milano e finalizzato a Los Angeles. “Amo in particolare le strofe di questo brano perché raccontano la mia personale visione dell’amore.

In passato, sono stato anch’io male per amore ”, ha ammesso. “A volte l’amore crea una dipendenza tale da sentirsi più nulla, quasi annientare se stessi, l’idea di sentirsi ‘completi’ solo attraverso l’altro, annullando il proprio Io in nome di qualcosa che abbiamo solo idealizzato. Per me l’amore non è questo”, ha aggiunto.

Dopo il doppio appuntamento al Circo Massimo della sua Roma dello scorso 29 giugno e dello scorso 1 luglio, Achille Lauro ha già fissati, per la primavera 2026, diversi concerti nei palazzetti italiani e infine per l’estate 2026 lo Stadio Olimpico della Capitale, che però è già sold out.

