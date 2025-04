New Play Bnk44 - Spa Cabaret

“Spa Cabaret” anticipa il nuovo album dei Bnkr44, che uscirà in un giorno molto speciale: il 4 aprile, ovvero il compleanno del gruppo. “È stato un lungo viaggio, abbiamo scritto tanto, anche troppo. Non è stato facile in questi due anni scegliere quali canzoni inserire nel progetto.

Ci siamo amati, ci siamo divertiti, abbiamo litigato e ci siamo odiati, ma non siamo mai stati così uniti. Abbiamo esplorato e creato a casa, a Milano, in Corea, in Francia e al mare, prima di tornare nella nostra Villanova.

Siamo contenti di condividere questo nuovo viaggio con tutti, non toccheremo il cielo solo per poterlo dire”, hanno raccontato i Bnkr44.

Per celebrare l’uscita del disco, il gruppo terrà un evento unico e non convenzionale: l’appuntamento, atteso proprio nel giorno del compleanno del Bnkr44 (4 aprile), si terrà nella particolare cornice della Vela Margherita Hack di Empoli, città di origine del progetto. L’evento sarà un vero e proprio raduno, con attività variegate tra cui mostre, sorprese per i fan e live show con ospiti d’eccezione.