New Play - Francesco Gabbani - Dalla mia parte.

Francesco Gabbani - Dalla mia parte Nuovo singolo una vera e propria dichiarazione d'amore

Francesco Gabbani è tornato con un nuovo singolo inedito dal titolo “Dalla mia parte” in uscito lo scorso 2 settembre sulle piattaforme digitali per Bmg.

Dalla mia parte è una dichiarazione d'amore universale in un rapporto di coppia, di amicizia, di condivisione, un amore vero, maturo, consapevole. Non perfetto, non idealizzato.

Un amore che sa cosa significhi attraversare insieme le difficoltà, restare anche quando è tutto in salita. Dopo il successo del tour estivo, Francesco Gabbani sta preparando un concerto speciale, in programma l'1 ottobre all'Arena di Verona.

Sarà l'occasione per celebrare i dieci anni dall'uscita di Amen, il brano con cui vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte, e che rappresentò il primo passo di un percorso artistico ricco di musica, parole e riconoscimenti.

A quattro anni di distanza dal suo primo live all'Arena (4 luglio 2021), Gabbani sceglie ancora una volta uno dei templi della musica italiana per un evento pensato come una vera e propria celebrazione del suo percorso.

