New Play - Giorgia - Golpe

Tra le novità della settimana il nuovo singolo della cantante romana

di Roberto Bagazzoli
24 mar 2025
Immagine dal sito Epic
Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, Giorgia torna con “Golpe”, il nuovo singolo.

Presentato in anteprima a sorpresa sul palco dei Tim Music Awards all'Arena di Verona. “Golpe” è una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme (Calcutta), Davide Petrella (Tropico), Dario Faini (Dardust) e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.

L'artista chiuderà il “Come Saprei Live 2025”, il tour con cui ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate. Poi, sarà il momento dei palazzetti con un lungo tour che proseguirà anche nel 2026.





